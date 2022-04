Tchad : les sept défis "majeurs" du CMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s'est adressé ce 19 avril à la nation, après un an d'exercice du pouvoir.



Le général Mahamat Idriss Deby a estimé que le processus de transition se déroule correctement avec des réalisations indéniables mais aussi des ratés corrigibles.



En dépit des réalisations, des défis majeurs sont à relever par le CMT, a indiqué Mahamat Idriss Deby. Il s’agit notamment de :



• La continuité du bon fonctionnement des services de l’État ;

• Le déroulement optimal du Dialogue National Inclusif;

• La préservation de la sécurité, de la paix, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de notre pays ;

• L’aboutissement heureux du processus de la transition;

• Le financement des étapes majeures restantes du processus;

• La lutte contre le terrorisme et les autres menaces ;

• La prévention des conflits et affrontements intercommunautaires.