Tchad : les services de l'ANATS lancés en province

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a présidé mercredi à Abéché, la cérémonie de lancement des activités de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS).



Les services de l'ANATS ont été lancés en simultané à N'Djamena et à Moundou. L'évènement a été retransmis par visioconférence.



Le nouveau système permettra d'enrôler l'ensemble de la population pour constituer le registre national biométrique des populations (RNBP) en recueillant les données biographiques et biométriques de chaque individu avec la génération d'un numéro national d'identification unique. Ce numéro garantit l'unicité de l'individu. Ainsi, aucun individu ne pourra figurer plus d'une fois dans ce registre.



"L'ANATS met à la disposition des administrations publiques et privées des applications pouvant les aider à mieux gérer leurs agents, usagers ou clients, eux-mêmes figurant déjà sur le RNBP. Ce service est fourni à la demande de l'Administration intéressée", a déclaré Djerané Aristide, le coordonnateur des centres d'accueil des usagers.



Selon lui, "la sécurisation, la stabilité des institutions et la protection des personnes ne sont efficaces que lorsqu'il existe un système d'information cohérent fiable et sécurisé, permettant une meilleure identification des citoyens, des résidents et des visiteurs."



Il a exhorté la population du Ouaddaï et ses environs à se faire enrôler massivement et gratuitement afin de permettre à chaque habitant d'acquérir un numéro national d'identification (NNI) pour la conservation de leurs données qui resteront sécurisées et infalsifiables.



Dans l'objectif d'informatiser les données de la population, le président de la République a créé par ordonnance du 29 mars 2016, l'Agence nationale des titres sécurisés.



Tous les tchadiens sont invités à s'enregistrer dans le registre national biométrique des populations à l'effet d'obtenir leur NNI pour leur permettre d'avoir un acte d'état civil ou tout autre titre sécurisé.