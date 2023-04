Tchad : les services de sécurité intérieure formés à la collecte de données sur les accidents de la voie publique et l'immigration

Le personnel des services des constats et de l'immigration des forces de sécurité intérieure (FSI) reçoit une formation sur la collecte, l'analyse et le traitement de données relatives aux accidents de la voie publique et à la migration internationale.



Du 11 au 12 avril, le Conseil National de la Statistique organise un atelier de formation et de renforcement des capacités sur la collecte, l'analyse et le traitement de données concernant les accidents de la voie publique et la migration internationale. Cet atelier s'adresse au personnel des services des constats et de l'immigration des forces de sécurité intérieure et se tient dans les locaux du ministère de la sécurité publique et de l'immigration. Les participants discuteront de l'amélioration de la gouvernance statistique, de la consolidation des bases d'un développement durable de la production statistique, de l'amélioration de la qualité de la production statistique, ainsi que de l'amélioration et de la facilitation de l'utilisation des produits statistiques, des rapports et des plans d'actions.



Le secrétaire général du ministère de la sécurité publique et de l'immigration, M. Benguela Guindinga, exprime sa gratitude et ses remerciements au Conseil National de la Statistique pour cette formation qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la Deuxième Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS-2) à travers ses quatre axes. Il souligne que le gouvernement a adopté ces axes pour fournir aux décideurs les données statistiques nécessaires à une meilleure prise de décision dans les divers domaines socio-économiques. M. Benguela Guindinga ajoute que cet atelier permettra de renforcer les compétences du personnel des services des constats et de l'immigration qui collectent et manipulent des informations statistiques dans le cadre de leurs activités professionnelles.



Le secrétaire général du ministère de la sécurité publique et de l'immigration exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire de cette occasion une plateforme de partage et d'enrichissement mutuel. Il souhaite que les compétences acquises soient restituées et développées parmi le personnel et les structures spécialisées en la matière.