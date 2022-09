Tchad : les sinistrés d’inondations dans des conditions difficiles à Moundou

La pluie exceptionnelle de cette année a changé le visage de la ville de Moundou et des villages riverains du lac Wey et du fleuve Logone. En effet, 24 627 ménages en tout dans la province, sont envahis par les eaux. Ceux de la commune de Moundou, dépourvus des moyens de subsistances et des abris, ont pris d’assaut les salles de classe.



Le SOS lancé par les autorités locales, après les dernières pluies diluviennes, ont fait écho auprès du ministre de la Santé publique, et des partenaires du gouvernement. Plusieurs sites abritant les sinistrés ont été visités par la mission. Occasion pour le ministre, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, d’échanger avec les victimes. Après quoi, des kits d’urgence et de l’argent en cash, ont été remis aux chefs des ménages affectés, selon les donateurs.