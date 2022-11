Tchad : les sinistrés d'inondations du Moyen-Chari reçoivent des vivres

​C’est le directeur général du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Kaoudé Israël, à la tête d’une forte délégation, qui a remis officiellement ces dons alimentaires au gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma. Il a, à son tour, remis les dons au délégué provincial du ministère du Genre et de la Solidarité nationale pour la distribution aux sinistrés.



Le don intervient à la suite d’une correspondance adressée par le gouverneur à la ministre du Genre et de la Solidarité nationale.



Kaoudé Israël indique que les inondations de cette année ont causé des catastrophes naturelles et des conflits laissant de nombreux orphelins dans la détresse.



Les conséquences de ces inondations ne sont pas seulement humaines. L'on enregistre des centaines de champs engloutis pas les eaux de pluies. Pour répondre à ces conséquences alimentaires, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la population soit sécurisée au plan alimentaire.



Le gouverneur se félicite d'un geste salutaire. Il a instruit au délégué du ministère du Genre et de la Solidarité nationale de la province du Moyen-Chari d’assurer une distribution équitable aux profits des bénéficiaires.



Les vivres vont être distribués dans le département du Lac Iro, de la Grande-Sido, dans le canton Koumogo précisément au village Sandana, à Banda CST, et dans quelques quartiers de la ville de Sarh.