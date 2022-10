Tchad : les sinistrés de Koundoul crient à la faim

Le site des sinistrés de Koundoul a commencé à accueillir officiellement les victimes d’inondations, le 17 octobre 2022. Des jours passés, plusieurs familles crient à la faim.



Certains sinistrés sont à une semaine, d’autres quatre jours comptés, sans avoir à manger. Et dans cette situation, certaines femmes sont allaitantes.



« J’habitais au quartier Dingangali, dans la commune de 9ème arrondissement avec mon mari et mes enfants. Le 16 octobre 2022, alors que nous étions en train de dormir, l’eau est rentrée dans la chambre à coucher à notre surprise. C’est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. C’est vraiment pénible », se lamente Aisatou Mahamat.



Quatre jours pour certains, trois pour d’autres, beaucoup de familles crient à la faim. « C’est vraiment insupportable. Nous n’avons pas à manger et nos enfants ne peuvent nous laisser tranquilles lorsqu’ils ont le ventre vide. Que cette situation change à notre profit », souhaite une mère.