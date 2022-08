Tchad : les sinistrés des débordements du fleuve Bahr-Azoum reçoivent des vivres

Accompagné d'une forte délégation constituée des hautes personnalités de la République, notamment la conseillère nationale de la transition, Achta Ahmat Bremé, le ministre a lancé officiellement l'opération de distribution des kits alimentaires et d'autres fournitures de première nécessité.



La cérémonie officielle a été organisée au quartier Goz-Mabilé qui a un nombre important des sinistrés, victimes meurtries par les inondations liées au débordement du fleuve Bahr-Azoum.



Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a, au nom de la population du Salamat, remercié très sincèrement le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby Itno et l'ensemble du gouvernement pour leur politique en faveur des personnes vulnérables, et leur prompte solidarité agissante manifestée à l'égard des victimes des débordements des eaux du fleuve Bahr-Azoum, et des pluies dans la province du Salamat.



Lançant officiellement l'opération, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdel-Madjid Abderahmane, a fait savoir que toute stagnation de l'eau devient un lit de prédilection des toutes les maladies à transmission hydrique. Citant la diarrhée et le choléra, entre autres.



Il a déclaré que le président de la transition l'a instruit de veiller constamment avec l'équipe de la délégation sanitaire provinciale pour soutenir les sinistrés non seulement avec les vivres mais aussi, les victimes ont droit à toutes les prises en charge des maladies.



La ministre a rassuré ces derniers, au nom du chef de l'État, qu'ils seront soutenus jusqu'à la fin de la saison des pluies. Par ailleurs, il a déclaré être conscient et partager leur douleur. Il s'est rendu au pont détruit complètement par les inondations pour faire le constat.



Le séjour du ministre de la Santé publique s'est achevé par la visite de l'Hôpital de la mère et de l'enfant et de l'Hôpital provincial d'Am-Timan.