Tchad : les sportifs de haut niveau et d'élite seront appuyés financièrement dès 2021

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a signé mardi un arrêté portant statut des sportifs de haut niveau et d'élite. Il est prévu, à compter du 1er janvier 2021, que le sportif de haut niveau bénéficiera d'un appui financier d'un montant d'un million de Francs CFA par trimestre, et ce pendant 12 mois. S'agissant du sportif d'élite, il bénéficiera d'un montant de 1.5 millions Fcfa par trimestre pendant 12 mois.



Le sport de haut niveau désigné tout athlète tchadien ayant été sélectionné en équipe nationale, en discipline individuelle ou collective. Pour prétendre à une récompense, le sportif de haut niveau doit gagner au minimum deux matchs ou combats, ou passé deux tours préliminaires consécutifs, lors d'une compétition senior continentale et mondiale.



Le sportif d'élite correspondant à tout athlète tchadien, en discipline individuelle ou collective, ayant remporté un podium lors d'une compétition senior continentale et mondiale.



Les rencontres des phases qualificatives à une compétition continentale ou mondiale ne sont pas prises en compte pour la qualification des sportifs de haut niveau et d'élite.



L'arrêté prévoit un tableau de récompenses destinées aux athlètes tchadiens participant aux compétitions internationales.