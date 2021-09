Tchad : les stations de lavage, un business fructueux pour les jeunes

La station de lavage est un business qui génère de l'argent en tout temps et sans interruption. Il n'y a pas que les engins à deux ou quatre roues mais également les équipements de salon comme les moquettes et tapis. Parmi tant d'autres, nous nous sommes rendus à la station lavage "Le confort" qui vient d'être installée par un jeune bachelier à N’Djamena.



Six employés en deux groupes, la station lavage "Le confort" réunit des élèves, bacheliers et étudiants. Située au sud de la capitale, après le rond-point Walia en allant vers Djingangali dans le 9ème arrondissement, la station lave tout ce qui est engins à deux ou quatre roues (motos et voitures) ainsi que les équipements de salon.



Créée en août 2021, la station propose une option unique : le lavage simple. Le patron de la station que nous avons rencontré explique comment l'idée lui est venue de s’installer : “Mon activité principale fût le moulage et la cuisson des briques avec mes amis. En me rendant en ville, je voyais les gens faire ce travail de lavage et j'ai adhéré à l'idée. Après avoir vendu mes briques, j'ai demandé de l'aide à un grand frère. J’ai cherché et étudié les coins appropriés pour s'installer. C'est à côté d'un voisin que je me suis installé. Et ça marche à merveille”, explique Djonyabo Félix.



Poursuivant l'échange, Il expose les prix de lavage : 500 Fcfa pour la moto, 2000 Fcfa pour la voiture et 5000 Fcfa pour le camion. Les prix de lavage pour moquette varient selon la grandeur.



Djonyabo Félix encourage les jeunes à faire comme lui, à ne pas attendre des autres et à compter sur soi-même pour aller plus loin.



L'investissement dans des petites entreprises donnera naissance à des grandes entreprises. Si les buts sont bien fixés, les objectifs seront certainement atteints. C'est la volonté et la détermination de se jeter à l'eau qui compte. À N'DJamena, les stations de lavage constituent une opportunité de business.