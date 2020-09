Tchad : les statistiques du baccalauréat dans la province du Ouaddaï présentés

Le chef de service des examens et concours à l'Inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Ouara, Abdellatif Ben Ali Ousmane, a fait le compte rendu pédagogique de la première session du baccalauréat 2020. Les statistiques sont parvenues officiellement de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).



La province du Ouaddai a présenté 4000 candidats. Parmi eux, 1272 sont déclarés admis d'office. Le taux d'admission avec mention est de 287, réparti comme suit : 262 mentions assez bien, 25 mentions bien et 1034 admis à passer le second tour prévu pour le 17 septembre prochain.



S'agissant du lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché qui présente les meilleurs résultats, sont inscrits pour toutes les séries confondues : 193 candidats dont 42 filles et 151 garçons.



Sont déclaré(es) admis d'office :

- Série A4 : 32 mention Passable, 8 Assez-bien, 1 Bien. Total 56.94%

- Série C : Passable 5, Assez-bien 2, 0 Bien. Total 43.75%

- Série D : Passable 47, Assez-bien 36, Bien 5. Total 83.80%



Le lycée bilingue Brahim Mahamat itno compte 52 mentions toutes séries confondues sur 193 inscrit(es) et 136 admis d'office avec un pourcentage de 70.46% pour ce lycée.



Le chef de service des examens et concours de Ouara, Abdellatif Ben Ali Ousmane, félicite tous les candidats admis d'office au baccalauréat session d'août 2020 et leur souhaite bon vent pour les études supérieures.



S'agissant de ceux et celles qui n'ont pas pu franchir le cap, il exhorte à redoubler d'efforts pour la prochaine session car la vie est faite d'échecs et de réussites.