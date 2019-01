Tchad : les syndicats de l'ASECNA ont élu leurs délégués sous haute tension

Les travailleurs de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) ont organisé hier, vendredi 11 janvier 2019, à la représentation de l’ASECNA du Tchad, une élection des délégués syndicaux qui a permis de départager les deux centrales syndicales à savoir le Syndicat National des Travailleurs de l’ASECNA, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale (SYNATAM) et le Syndicat de Travailleurs de l’ASECNA au Tchad (SYNTAT).



Cette élection a permis au SYNTAT de rafler 79 voix contre 64 voix pour le SYNATAM réputé être plus exigent dans la préservation des intérêts des travailleurs de l’ASECNA communautaire. Le SYNTAT décroche au total 6 délégués syndicaux contre 4 pour le SYNATAM.



Cette élection des délégués syndicaux de l’ASECNA communautaire serait entachée d’irrégularités, ce qui a été à l’origine d'une montée de la tension entre les deux centrales syndicales toute la journée, avant que tout cela ne finisse dans la sérénité, d’après certains agents de l’ASECNA joints par téléphone.



L’Administration déléguée pour la gestion des activités aéronautiques nationales du Tchad tiendra dans les jours à venir l’échéance électorale des délégués syndicaux. Cette élection des délégués syndicats hypothéquerait la participation du Tchad à la tenue prochaine de l’organe communautaire de concertation et de négociation de l’ASECNA, selon une source au sein de l'Agence.