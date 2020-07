Tchad : les syndicats demandent au gouvernement de respecter ses engagements

La plateforme syndicale revendicative (UST, CIST, SYNECS, SYMET) a appelé mercredi le Gouvernement au strict respect du protocole d'accord du 9 janvier 2020, "condition sine qua non pour la signature du pacte sociale", au lendemain d'une session ordinaire à la Bourse du travail à N'Djamena.



Le porte-parole de la Plateforme, Barka Michel, a expliqué que "la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements ainsi que le paiement des frais de transports de 2016 et 2019 qui devraient connaitre leur début d'exécution à compter de janvier 2020 n'ont jamais fait l'objet d'attention de la part du Gouvernement jusqu'à ce jour."



Il a invité les travailleurs à demeurer vigilants pour parer à toute éventualité.



La Plateforme a regretté que les organisations syndicales "ne soient pas associées à la lutte contre la Covid-19."