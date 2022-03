Tchad : les syndicats des magistrats dénoncent les agressions du procureur et d’un juge de Kélo

Lea deux syndicats des magistrats du Tchad (SMT et SYAMAT) ont déploré lundi les nouvelles agressions des membres de la commission de désarmement contre le procureur de la République et le juge d’instruction de la ville de Kélo. Ils ont été violemment molestés, gravement blessés et se trouvent dans un état d’hospitalisation, informent les syndicats.



Les syndicats appellent leurs membres à la vigilance et à la solidarité. La grève enclenchée le 21 mars se poursuit.