Tchad : les systèmes nationaux de laboratoires se renforcent avec une formation en leadership

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, et la Fondation Mérieux, a célébré la clôture d'une formation en leadership de laboratoire, ce 7 décembre 2023, à l’hôtel de L’Amitié.



La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère, des représentants de l’OMS et de la Fondation Mérieux, des mentors et des bénéficiaires de la formation. La formation a comporté des ateliers théoriques, la validation de projets, des challenges inter-pays (Guinée, Mali, Tchad) via Zoom, du mentorat, de la réalisation de projets individuels et une soutenance devant un jury.



Lors de la cérémonie, M. Batrane, représentant des participants, a exprimé sa gratitude envers les mentors, la Fondation Mérieux, la direction des laboratoires du ministère et tous ceux qui ont contribué au programme GLLP TCCHAD.



Dr Laurent, représentant de la Fondation Mérieux, a souligné l’objectif de la formation : encourager et encadrer les responsables de laboratoires pour renforcer les systèmes nationaux de laboratoires.



La cérémonie s’est achevée par le discours du secrétaire général du ministère, qui a remercié les partenaires ayant contribué au succès de cette initiative. Des attestations ont été remises aux participants sélectionnés par tirage au sort.