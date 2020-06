Tchad : les transports interurbains exceptionnellement autorisés du 21 au 25 juin

N'DJAMENA - Les autorités envisagent un allègement des restrictions sur le transport interurbain. Dans l'immédiat, le Comité de gestion de la crise sanitaire a autorisé exceptionnellement la reprise du transport interurbain du 21 au 25 juin pour permettre aux élèves, étudiants et enseignants de regagner leur lieu de travail.



Cette autorisation exceptionnelle s'étend donc du dimanche 21 juin au jeudi 25 juin 2020, soit cinq jours.



Le sous-comité défense et sécurité est instruit pour une surveillance et un contrôle accrus entre les provinces et aux frontières pour le respect des mesures sanitaires en vigueur.



À compter du 25 juin, les cours vont reprendre partiellement dans les classes d'examen et les universités.