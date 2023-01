Tchad : les travailleurs migrants bientôt protégés par la loi

Selon le Comité, le Tchad, en raison de sa position géographique, reste un pays de départ, de destination et de transit pour les migrations. Cela s'explique par des causes variées, notamment les conflits, les catastrophes naturelles, l'exode rural, les raisons d'études et les raisons de travail.



Afin de renforcer le cadre juridique, un comité d'experts issu du Comité technique interministériel a entrepris deux voyages d'études ayant pour objectif de partager les expériences et d'identifier les bonnes pratiques qui pourraient permettre de renforcer le cadre juridique tchadien en développement.



À la fin de cette réunion, les membres du Comité technique interministériel ont discuté et validé toutes les dispositions. Cet avant-projet de loi sera transmis au gouvernement pour adoption.