Tchad : les travaux avancent sur le champ de pétrole de Sedigui, se félicite la SHT

Une délégation conduite par le directeur général de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), Seid Idriss Deby Itno, accompagné du président-directeur général du Blueocean Oilfields Service Chad et General Gaz Chad, Wuxing Jun, a visité dimanche 20 octobre 2019, les différentes installations de la raffinerie de Sedigui I, située à 370 km de la capitale tchadienne.



Cette visite de la délégation de la SHT a pour objectif de constater l’évolution des travaux de la raffinerie de Sedigui I qui a été inauguré par le président Idriss Deby Itno, le 20 octobre 2017.



Le directeur général de la SHT, Seid Idriss Deby Itno et sa délégation ont entamé leur visite par la salle d’alimentation électrique de la raffinerie de Sedigui. Cette salle d’alimentation électrique permet de contrôler toutes les infrastructures électriques pouvant alimenter la raffinerie en électricité.



La seconde étape a été constitué par la visite de la zone « separator », cheville ouvrière de la raffinerie. Elle a pour rôle principal de collecter, de traiter et de séparer le pétrole léger et le gaz. La zone « separator » peut également séparer ces substances de l’eau.



Le complexe pétrolier comprend également un bassin de rétention des eaux usées afin de préserver l’environnement d’une éventuelle dégradation liée à la prolifération des déchets toxiques.



La délégation conduite par le directeur général de la SHT, Seid Idriss Déby Itno s’est ensuite rendue dans la zone de surveillance. Celle-ci permet de faire un prélèvement d’échantillon de pétrole qui va être exporté en Chine pour l’étude de sa qualité.



L’inspection d’une structure visant à mesurer la pression et la capacité des pipelines et d’un puit de pétrole, ont mis un terme à la visite sur les différentes installations de la raffinerie de Sedigui I.



Le PDG de Blueocean Oilfields Service Chad et General Gaz Chad, Wuxing Jun, exploitant de la raffinerie de Sedigui I, a indiqué que les différentes installations visitées de la raffinerie permettent de collecter, de traiter et de transporter le pétrole.



Pour sa part, le directeur général de la SHT, Seid Idriss Deby Itno s’est réjouit de l’état d’avancement des travaux de la raffinerie.



« La plupart des installations de surface nécessaires au traitement et au transport du brut sont pratiquement achevées. On constate à travers le test de prélèvement des échantillons du pétrole qu’on est à peu près à 85 % de taux d’exécution des travaux. Nous pensons que d’ici 3 mois, le pétrole brut coulera dans la pipeline reliant le sud de Sedigui à la raffinerie de Djaramaye », a déclaré Seid Idriss Deby Itno.



Il a relevé qu’il n’y a pas de dysfonctionnement au niveau de la raffinerie de Sedigui.



La raffinerie de Sedigui aura une capacité de production de 2000 barils de pétrole par jour et 400.000 m3 de gaz.



