Tchad : les travaux d'infrastructures de drainage des eaux progressent à N'Djamena

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djamena, Brahim Seïd Mahamat, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, le premier conseiller de l'ambassade de France au Tchad et le directeur de l'AFD ont visité le 24 août les infrastructures de drainage des eaux des pluies remises à niveau.



La délégation a visité les bassins de rétention de Santana, celui d'hydrocarbure, le canal de l'AFD (chari mongo) et la station de pompage de lamadji.



De façon générale, les travaux sont satisfaisants. Toutefois quelques obstacles découverts au cours de cette descente seront résolus le plus vite que possible pour faciliter l'écoulement effective des eaux des pluies, explique la mairie.



1,5 milliard Fcfa est alloué pour l'opérationnalisation des travaux dans le cadre d'un programme d'urgence et à long terme visant à améliorer les infrastructures de la capitale.