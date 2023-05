Tchad : les travaux de réparation du pont de Balimba s'accélèrent

Depuis le 20 avril 2023, les travaux de réparation du pont de Balimba sont en cours dans de bonnes conditions. C'est l'entreprise Société Nationale de la Technologie de l'Information et de la Communication des Bâtiments et des Travaux publics (SNTIC) qui est chargée de ce vaste chantier.



Interrogé sur l'avancement des travaux, le chef de chantier, Ahmat Zacharia, a précisé que son entreprise avait un délai d'exécution de trois mois pour réparer ce pont qui relie la sous-préfecture de Balimba à la ville de Sarh. Il estime que vu l'avancement des travaux sur le terrain, cela ne prendrait même pas trois mois mais seulement 45 jours pour la réparation complète.



Cependant, avec la saison des pluies qui approche, on peut se poser la question de savoir si cette entreprise sera en mesure de terminer les travaux à temps.