Tchad : les travaux du dialogue national suspendus, vive colère dans la salle

Le bureau de séance du CODNI a dévoilé cet après-midi une première proposition de composition du Présidium sur la base de plus de 500 propositions collectées.



L'ancien premier ministre Guelengdouksia Ouaidou a lu la proposition de liste nominative, après l'énoncé des propositions par le rapporteur général du bureau de séance.



La colère a gagné immédiatement la salle, poussant le président du CODNI, Acheikh Ibni Oumar, à interrompre la séance. Les travaux reprendront mardi prochain.



Une liste "médiane"



Certains noms qui sont revenus à plusieurs reprises dans les propositions ne faisaient pas partie de la liste, estiment des participants en colère. "Pourquoi il n'y a que les Mahamat ?", a hurlé Takilal Ndolassem, politico-militaire et leader du Front populaire de libération du Sud (FPLS).



D'après Acheikh Ibni Oumar, la liste proposée est "la synthèse médiane qui semble la plus acceptable".



"Nous sommes parvenus à proposer à la Plénière une liste qui parait consensuelle", a pour sa part indiqué le rapporteur général, Limane Mahamat.