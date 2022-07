Tchad : les travaux du futur stade de Mandjafa avancent

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, accompagné d'une forte délégation de son département, s’est rendu à Mandjafa, pour inspecter les travaux de construction du complexe sportif omnisports de Mandjafa.



A cet effet, le ministre a rencontré ce 20 juillet 2022, les responsables de l'entreprise SCEGC, afin de s'enquérir de l'évolution du chantier.



Sur place, plus de 200 travailleurs tchadiens et chinois sont à l’œuvre, jour et nuit, pour l’avancée des travaux.



Le futur stade de Mandjafa, plus grand d’Afrique centrale, va abriter des compétitions internationales, informe le ministre des Sports. « Il est à l’image du stade de Sanghai, de Pekin », selon Mahmoud Ali Seïd.