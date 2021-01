Tchad : les travaux hydraulique de Biteha 2 avancent bien

Pour approvisionner la ville d’Abéché en eau de qualité, il est initié un deuxième projet d’adduction en eau potable dénommé Bithéa II. La ministre de l’hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, a visité le site d’implantation de deux châteaux du projet dudit.



“Les travaux d’installation vont bon train et seront exécutés selon les règles de l’art’’, affirment les responsables en charge de la réalisation de l’ouvrage.



Le plan d’exécution des travaux a été approuvé par la coordination du projet le 20 décembre 2020. Après 24 jours, certaines réalisations sont perceptibles, notamment la clôture du site en matériaux durables. Les études techniques dont les sondages d’installation et les traitements des données sont pareillement réalisées.