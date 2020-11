Tchad : les travaux redémarrent pour la future Université de Pala qui "arrivera en 2e position"

L'imposant chantier de construction de la future Université de Pala est relancé depuis cinq jours, deux ans après son arrêt, à Zamadik dans un village à la sortie Ouest de la ville.



Le chef de l'État devait s'y rendre ce samedi pour constater l'avancée des travaux mais en a été empêché. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, David Houdeingar, et le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Salline, qui s'y sont rendus.



"Ces travaux ont été à l'arrêt pendant à peu près deux ans. Nous sommes contents de voir que les gens s'activent sur le site pour faire en sorte que les travaux reprennent et avancent normalement. (...) L'Université a de réels problèmes. Les étudiants travaillent actuellement dans des locaux d'emprunt", relève le ministre David Houdeingar.