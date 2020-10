Tchad : les trois ex-otages de Boko Haram décorés par le chef de l'État

Le président Idriss Déby a signé lundi un décret n° 2003 portant nomination dans l'Ordre du mérite-civique du Tchad, au titre de la Présidence de la République.



Dr. Besso Ernest Mahamat est nommé au grade d'officier, tandis que Aser Adoum (agent de l'hygiène et assainissement) et Brahim Adam Abdoulaye (chauffeur) sont nommés au grade de chevalier.



Les trois anciens otages de Boko Haram avaient été enlevés en décembre 2019 dans la province du Lac. Ils ont passé plusieurs mois en captivité, avant d'être libérés suite à des négociations.



Le 1er septembre, ils ont été reçus à N'Djamena par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, en présence de leurs proches. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul leur a rendu un vibrant hommage et a donné des instructions pour leur prise en charge sanitaire.