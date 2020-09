Tchad : les trois ex-otages reçus par le ministre de la Santé publique

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, reçoit ce mardi à N'Djamena les trois ex-otages tchadiens, libres depuis la semaine dernière.



L'émotion est vive pour les familles des ex-otages qui sont également présentes au ministère de la Santé publique.



Besso Ernest Mahamat, médecin-chef de district de Baga Sola, Adoum, infirmier diplômé d'État, et leur chauffeur, ont été libérés vendredi dernier à une douzaine de kilomètres du territoire tchadien et escortés par l'armée jusqu'à Daboua, dans la province du Lac, au Tchad.



Ils avaient été enlevés en décembre 2019 entre Ngouboua et Tchoukoutalia par des hommes armés se revendiquant de Boko Haram.



Détails à suivre.