Tchad : les urgentistes formés à l’Hôpital de la Renaissance de N’Djamena

Une formation des urgentistes des hôpitaux a lieu depuis ce jeudi à l'Hôpital de la Renaissance de N'Djamena. Elle vise à renforcer les capacités du service des urgentistes des hôpitaux et améliorer les performances des services d'accueil des urgences.



La formation qui se poursuit jusqu'au 15 octobre prochain, fait suite à la première mission d’évaluation et de formation qui a eu lieu du 17 au 22 juin 2019. Elle a été lancé par le directeur général de l’Hôpital de la renaissance de N'Djaména, Gustave Banssengue.



La direction générale de l’Hôpital de la Renaissance en accord avec le formateur-urgentiste Agbessi Célestin Alexis, a programmé la deuxième mission de la formation.



Le formateur sera appuyé dans ses activités par les médecins urgentistes, médecins anesthésistes-réanimateurs et autres spécialistes de l’hôpital, indique le ministère de la Santé publique.



Le service d’accueil des urgences de l’établissement est organisé de manière à obtenir un tri précoce, une consultation dédiée suivant un circuit, une obtention rapide des examens complémentaires éventuelles et une décision thérapeutique immédiate.