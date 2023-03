Tchad : les usagers de la voie publique à Abéché sensibilisés sur le feu tricolore

L'Association de l'Amitié Tchado-Soudanaise, section du Ouaddaï, en partenariat avec la délégation en charge des transports et le bureau du syndicat des transporteurs du Ouaddaï, a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et l'utilité du feu tricolore à Abéché, le 7 mars 2023. La salle de réunion de l'Hôtel de ville d'Abéché a servi de cadre à cette activité. La cérémonie a été présidée par Daoud Doungous Taguilo, 3ème adjoint au Maire de la ville.



Le Secrétaire général de l'Association de l'Amitié Tchado-Soudanaise, le Dr Yahya Lazam Khoureïch, a souligné que son organisation est préoccupée par la sécurité des usagers de la route, c'est pourquoi cette campagne est organisée. Cette caravane, qui durera une semaine, vise à informer davantage les usagers de la route sur l'importance du code de la route. Il a ensuite indiqué que cette sensibilisation sera intensifiée dans tous les établissements scolaires de la ville.



Le Délégué provincial en charge des transports dans le Ouaddaï, Mahamat Ali Ahmat, a déclaré que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement qui se préoccupe de la sécurité routière, car cette campagne permettra de sensibiliser les usagers sur le code de la route.



Le 3ème adjoint au Maire de la commune d'Abéché a précisé que cette campagne est opportune et qu'elle fait partie de la politique de la Mairie d'Abéché. Selon lui, cette campagne pourra renforcer les efforts de la municipalité. Il a exhorté les membres de l'association à descendre sur le terrain pour sensibiliser les conducteurs de Rakchas et de Moto taxi.



Enfin, le Président du bureau du syndicat des transporteurs du Ouaddaï, Chayibo Abakar Waddi, a expliqué l'utilité du feu tricolore et a soutenu cette campagne de sensibilisation.