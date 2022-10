Tchad : les utilisateurs de Moov Africa apprécient le nouveau produit Kattir 7000 lancé par l’opérateur

DJIMET Abakar, commerçant âgé de 32 ans a indiqué que le nouveau produit KATTIR 7000 de Moov est très bon car : « Tu communiques sans limites et ça te permet de résoudre les différents problèmes à distance ». Nadji Narcisse, âgé de 25 ans et débrouillard a, pour sa part, relevé que le KATTIR 7000 est à féliciter et à remercier. Quant à FATIME KOUMABING Elias, âgée de 36 ans et enseignante à l’école primaire, ce produit est bon : « Ça permet d’échanger le plus longtemps que possible avec les parents et voire même quotidiennement. Mais, le fait que c’est limité de Moov Africa à Moov Africa est à revoir ». Il faudrait que ça permette d’appeler aussi sur les autres réseaux de communication a-t-elle précisé.



En sus de cette nouvelle offre, plusieurs autres offres, à découvrir sur le menu *111# de l’opérateur, ont été remodelé avec encore plus d’avantages offerts pour la satisfaction des consommateurs.