TCHAD

Tchad : les veuves et orphelins du Batha reçoivent un don des autorités

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 4 Août 2022

N'Djamena - Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a remis le 27 juillet un don à l'ONG des veuves et orphelins du Batha, à Ndjari Blama Tom dans le 8ème arrondissement. Le don est composé de vivres (sacs de céréales et bidons d'huile).