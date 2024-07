Tchad : les victimes de l’explosion de la poudrière dénoncent l’inaction du gouvernement

Le Collectif des victimes, par la voix de son porte-parole Mahamat Hounene Issaka, a déploré le manque de soutien de la part des autorités. Selon ses dires, plus de 80% des victimes vivent toujours dans des abris de fortune après que leurs maisons ont été détruites par l'explosion.



Cette situation met en lumière les failles du système de protection sociale au Tchad et la vulnérabilité des citoyens face à des catastrophes de cette ampleur. L'absence de réaction adéquate de la part du gouvernement exacerbe les souffrances des victimes et soulève des questions quant à sa capacité à gérer les situations d'urgence et à répondre aux besoins de sa population.



L'explosion du 18 juin a causé des dégâts considérables et a fait de nombreuses victimes. Au-delà des pertes matérielles, les traumatismes psychologiques et les difficultés à se reconstruire sont immenses pour les survivants.



Le Collectif des victimes appelle à une action urgente du gouvernement pour leur fournir une aide adéquate, notamment en matière de logement, de soins médicaux et de soutien psychologique. Il est crucial que les autorités assument leurs responsabilités et prennent des mesures concrètes pour soulager la souffrance des victimes et les aider à se reconstruire après cette tragédie.



Cette situation met en évidence la nécessité d'un système de gestion des risques plus robuste au Tchad, capable d'anticiper, de prévenir et de gérer efficacement les catastrophes naturelles et les accidents majeurs. Il est également essentiel de renforcer les mécanismes de protection sociale pour garantir que les citoyens les plus vulnérables soient soutenus en cas de crise.



L'explosion de la poudrière de N'Djamena sert de rappel poignant des défis auxquels le Tchad est confronté et de la nécessité d'une action gouvernementale plus efficace et plus empathique pour répondre aux besoins de sa population. La prise en charge des victimes de cette tragédie devrait être une priorité absolue pour les autorités, et des mesures concrètes doivent être prises pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent à l'avenir.