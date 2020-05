Tchad : les vœux du président Déby pour l’Aid El-Fitr

Le chef de l'État Idriss Déby a présenté dimanche ses "voeux les meilleurs à toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens à l'occasion de l'Aid El Fitr Al Moubarak."



"Puisse Allah nous combler de sa miséricorde , de sa grâce et surtout prendre notre pays sous sa protection contre le coronavirus", a dit le président.



Des voeux adressés à 28 dirigeants



Samedi, il a adressé ses voeux à 28 dirigeants musulmans du monde entier. "Prions-Nous Le Tout-Puissant de prémunir Notre humanité et la Oumma Islamique de cette malheureuse affliction", a-t-il réitéré.