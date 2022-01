Tchad : "les voleurs de la République nous qualifient de perturbateurs", Yacine Abdramane Sakine

Le président du Parti Réformiste, Yacine Abdramane Sakine, a estimé ce 8 janvier, au cours du meeting des Transformateurs au stade Idriss Mahamat Ouya, que le Tchad est devenu une entreprise privée pour quelques têtes.



"Les voleurs de la République nous qualifient de perturbateurs. Ce qu'on fait ce n'est pas pour nous. Succes Masra était fonctionnaire international. Il a laissé son travail et est venu", a affirmé Yacine Abdramane Sakine.



"Quand on bouge, l'intérêt des voleurs de la République est menacé. Donc ils nous accusent de vouloir diviser les tchadiens. Non. Notre objectif c'est un Tchad pour tous les tchadiens", a ajouté Yacine Abdramane Sakine.



Il s'interroge sur la réelle volonté du président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, de vouloir réconcilier les tchadiens et de partir. "Non, il a un objectif".



Le leader du Parti Réformiste annonce que le meeting aura lieu prochainement à la Place de la nation.