Tchad : les voyageurs bénéficient d'une nouvelle tarification pour les tests Covid-19

La coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19 annonce aux voyageurs par voie aérienne qu'à compter du 1er novembre 2021, les tarifs des test Covid-19 sont fixés comme suit :



Passagers à l'arrivée

- Tout passager âgé de 12 ans et plus doit être soumis systématiquement au test antagonique TDR gratuit à l'arrivée.



Passagers au départ

- Passagers non vaccinés, RT-PCR : 40.000 Fcfa ;

- Passagers complètement vaccinés au Tchad, RT-PCR non exigé, mais si exigé par le pays de destination : 15.000 FCFA (sur présentation de la carte ou de la fiche de vaccination délivrée au Tchad).