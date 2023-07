Tchad : les "vrais" prisonniers du 20 octobre dénoncent "l'achat des consciences"

Décidément, la cérémonie de reconnaissance de mea culpa et de reconnaissance des "faux prisonniers" du 20 octobre n'arrête pas de générer des agitations. Dorénavant, il se dégage de façon officielle deux camps. Une frange qui collabore avec l'ancien bourreau et un autre camp qui lui est resté hostile jusque-là. Ce dernier groupe estime que c'en est de trop après une deuxième cérémonie de soutien au président de transition. En effet, le 18 juillet, une poignée de graciés ont renouvelé leur reconnaissance à leur tortionnaire d'hier. Ce sont "des individus mal intentionnés" dont le gouvernement "a acheté les consciences", tranche Moreguelmbaye Théophile lors d'une concertation à proximité du siège des Transformateurs. Ces personnes "cherchent à s'insérer dans la vie professionnelle", confie Raymond. "Nous ne sommes pas prêts à négocier avec celui qui nous a torturés, qui a tué nos frères, celui qui nous a fait quitter le pays", tranche Éric, un autre prisonnier gracié.



Attention !



Aux prisonniers qui "ont pris de l'argent" pour soutenir le conseil militaire de transition, le militant Éric dit attention. "Ils sapent les efforts consentis jusqu'aujourd'hui pour libérer le peuple du joug de l'injustice et de l'inégalité", explique l'ancien prisonnier.



Eric qualifie les nouveaux laudateurs du pouvoir de "pitoyables". "Pourquoi manifester le 20 octobre si le régime actuel qu'on soutient est meilleur ?", s'interroge-t-il.