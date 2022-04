Tchad : levée de deuil au Kanem en hommage à Idriss Deby

Une cérémonie de levée de deuil du feu maréchal Idriss Deby Itno a eu lieu à la grande mosquée de Mao ce 21 avril en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et religieuses de la place. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, et du secrétaire général du MPS du Kanem, Moustapha Alifa Zezerti.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a indiqué que c'est une émotion pour tout le monde. Pour lui, le défunt a donné sa vie pour la lutte contre le terrorisme. « Il est un panafricaniste et père de la démocratie », a-t-il dit.



La cérémonie a pris fin avec une prière en la mémoire du feu président Idriss Deby Itno tombé sur le champ d'honneur.