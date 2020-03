Tchad : "levez la tête, battez vous avec des idées et idéologies"

Dans une motion de recommandation lu par l'une d'elles, les femmes et filles recommandent à la société civile, de renforcer la capacité des femmes par le biais de la formation et disséminer les textes juridiques relatif à la promotion de la femme et de la petite fille.



Ces textes juridiques concernant la loi portant promotion de la santé et de la reproduction au Tchad et l'ordonnance n° 006/PR/2015 portant interdiction des mariages d'enfants sur l'étendue du territoire.



Les recommandations préconisent également de former les femmes et les filles aussi bien que les hommes autour des violences faites aux femmes, en matière de prévention des violences sexuelles, d'adopter le Code de la famille et le vulgariser, et faire une extension des services d'état civil dans les milieux ruraux.