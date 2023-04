Tchad : libération annoncée des auteurs présumés du coup d'État raté de décembre 2022

S'exprimant devant le Conseil supérieur des affaires islamiques, le président a affirmé que sa profonde foi dans les vertus du pardon le guidait dans cette décision. Cette annonce intervient alors que des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé la détention arbitraire de nombreux citoyens depuis ces événements.



Le président a également appelé à l'unité nationale et à la réconciliation, affirmant que le pays ne pouvait se développer sans une telle approche. Il a exhorté les Tchadiens à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour bâtir un avenir prospère et pacifique pour tous.



Cette annonce est perçue comme un geste fort en faveur de la réconciliation nationale et de la stabilité du Tchad.



Le président a conclu son discours en souhaitant une joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr à tous les Tchadiens et en rappelant l'importance de la solidarité et de la fraternité en cette occasion.