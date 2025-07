Tchad : libération de Monodji Olivier et de trois journalistes après quatre mois de détention

Monodji Olivier, directeur de publication du journal Le Pays et correspondant de Radio France Internationale (RFI), a été libéré ce mardi, en même temps que trois de ses collègues journalistes, a constaté Alwihda Info. Le verdict était attendu ce 8 juillet dans l’affaire d’intelligence avec une puissance étrangère.



Cette décision de justice met fin à quatre mois de détention controversée, qui avait suscité l'indignation d'organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse. Selon Me Alain Ndilyam, avocat de la défense, « cette libération est une source de réjouissance pour les familles et confrères des journalistes, mais ne lève pas toutes les préoccupations ».



En effet, le tribunal a justifié sa décision par l’existence de « doutes » quant à l’implication des journalistes dans les faits reprochés. Et d’ajouter qu’il n’y a aucune base légale qui justifie leur détention.



« Le tribunal parle de doutes, mais nous, avocats, estimons que nos clients devaient être purement et simplement relaxés pour infraction non constituée », a déclaré Me Ndilyam, qui annonce un appel contre la décision rendue.