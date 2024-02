Tchad : libération de l'otage polonaise au cours d'une opération militaire, les ravisseurs neutralisés

En mission sur le terrain depuis le dimanche 11 Fevrier 2024 dans la zone méridionale du pays, Le Ministre de la Sécurité Publique et de l'immigration, Général Mahamat Charfadine Margui, annonce que ce 13 février 2024 aux environs de 3 heures du matin, dans une forêt danse située à une dizaine de km de Dono Manga, une opération de grande envergure a été lancée.



L’assaut a été donné et a abouti à la neutralisation des ravisseurs ayant pris en otage une expatriée de nationalité polonaise répondant au nom d'Alexendra, exerçant en qualité de médecin au district sanitaire de Donomanga dans la Province de la Tandjilé.



Elle est affaiblie et traumatisée, mais se porte bien. Elle est présentement en direction de N’Djamena à bord d’un hélicoptère militaire.