Tchad : lire pour réussir, le succès de la bibliothèque du lycée public de Walia

Le lycée de Walia possède une bibliothèque scolaire équipée de plus de 30 000 livres couvrant toutes les disciplines de la seconde à la terminale. Depuis son ouverture en 2011, la bibliothèque est devenue un endroit populaire pour les élèves. Zigoubé Fakané, le bibliothécaire chargé des ouvrages littéraires, est ravi de la fréquentation quotidienne de la salle. En effet, la moyenne de fréquentation est estimée à 92% avec une fréquentation de 60 à 120 élèves par jour. Cependant, la bibliothèque est parfois surpeuplée et certains élèves sont obligés d'attendre pour trouver une place.



Le Lycée public de Walia a reçu la construction et les ouvrages de la bibliothèque de la part du Ministère de l’Éducation nationale via le Centre National de Curricula (CNC). En 2021, la bibliothèque a reçu 3 000 nouveaux ouvrages de la part du projet PARSEC. Bien que la bibliothèque soit une réussite, il y a toujours des défis à relever. Les bibliothécaires soulignent que les ouvrages littéraires et scientifiques intégrés dans le programme d'enseignement ne sont pas tous disponibles, en particulier pour les élèves de terminale D.