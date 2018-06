Tchad : liste des changements dans le gouvernement

Le gouvernement a été remanié ce soir par le décret n°1370 signé par le chef de l'Etat. Parmi les changements, il est a noté quelques départs, des permutations de postes, et une rétrogradation d'un ministère.



Parmi les changements :

- M. Jean Bernard Padaré quitte le gouvernement. Abdramane Mouctar Mahamat est nommé en remplacement au poste de ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Le rang du ministre est rétrogradé de ministre d'Etat à ministre ;

- Un nouveau ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Porte Parole du Gouvernement est nommé, il s'agit de Madame Ndolenodji Alix Naïmbaye (ex-Secrétaire d'Etat) ;

- Madeleine Alingué est nommée au poste de ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat. Elle remplace Dr. Djallal Ardjoune Khalil ;

- Dr. Djallal Ardjoune Khalil est nommée ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale. Elle remplace Dr. Djamila Bachar Alkhatib ;

- Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Zakaria Fadoul Kittir est remplacé par David Houdeingar ;

- Mme Achta Saleh Damane, secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, à l'Intégration Africaine, à la Coopération Internationale et à la Diaspora ;

- Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et la Promotion Civique, Ndordji Nazaire ;

- Secrétaire à l’Economie et à la Planification du développement : Rozi Mamaï est remplacé par Hissein Tahir Souguimi ;

- Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social : Ahmat Adirdir Defallah est remplacé par Ali Mbodou Mbodoumi.



Le gouvernement est toujours composé de 29 membres.