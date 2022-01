Tchad : liste des denrées exonérées des droits et taxes à l'importation en 2022

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a signé le 14 janvier 2021 un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires.



Les produits exonérés sont : le froment, le mais, le riz, le sorgho, le sarrasin, le millet et alpiste, les autres céréales, la farine de froment, la farine de céréales et autres que le froment, les semoules et le sel.



L'exonération des droits et taxes s'étend sur la période du 11 janvier au 31 décembre 2022.