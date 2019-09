Tchad : liste des nominations par décret au ministère des Finances et du Budget

Au terme d'un décret 19 septembre 2019, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



Direction de cabinet

Conseillers :

- Ndom-assal Goute Nicolas

- Akhouna Kasser

- Noh Outhman



Directeur de cabinet : Rozzi Gorou



Inspection générale des finances

Inspecteur général : Fibassou Dassidi

Inspecteur général adjoint : Loukman Moustapha Hissein



Inspecteurs

- Mme Haoua Hayat Mahamat Youssouf

Adoumbi Baoueye Matoulou

- Dorith Mangaral Jacob

- Dourwe Fandandi

- Flavien Ali Dobyo

- Idriss Karadjallah

- Kedelaye Sougui

- Moussa Soukaya



Contrôle financier

Contrôleur financier : Ebah Abraham

Contrôleur financier adjoint: Oumar Ardja



Direction générale de l'ordonnancement

Directeur général : Ousmane Nguena



Directeur chargé de l'ordonnancement des dépenses du personnel

Mahamat Abderahman Oumar



Directrice chargée de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et investissement

Mme. Bournouss Hassan Bilal



Direction générale du ministère

Directeur général : Bidjere Bindjaki

Directeur général adjoint : Bourkou Dede



Direction générale des services des douanes et des droits indirects

Directeur général: Abdelkerim Charfadine Mahamat



Direction générale des services du budget

Direction des études et de la prévision

Directeur adjoint : Bady Ebe



Direction de l'élaboration et du suivi budgétaire

Directeur adjoint : Guy Dabi Gab-leyba



Direction de la solde

Directeur : Hissein Kaigaire

Directeur adjoint : Mme. Halimé Zakaria Khassim



Direction générale des services de impôts

Directeur général : Hassan Modou Mbami

Directrice générale adjointe : Mme. Donang Carole



Direction des études, de la législation et du contentieux

Directeur : Adoum Mahamat Hassan

Directeur adjoint : Korom Acyl



Direction des petites et moyennes entreprises

Directeur : Moyalbaye Ndonane

Directrice adjointe : Mme. Haoua Souleyman



Direction du recouvrement

Directeur : Ahmat Mahamat Moussa

Directeur adjoint : Dadi Allafouza



Direction générale des services du trésor et de la comptabilité

Direction de comptabilité publique

Directeur : Ali Oumar Ziber



Trésorerie paierie générale

1er fondé de pouvoirs : Tchombere Elie



Direction de la dette

Directeur : Nicodeme Maho

Directeur adjoint : Adam Adji



Direction des affaires financières, monétaires et de la supervision des établissements de microfinance

Directeur : Moustapha Mahamat Moustapha

Directeur adjoint : Mme. Souad Mahamat Nour



Direction nationale des assurances

Directeur : Mahamat Brahim Kossi

Directeur adjoint : Nanalta Felix