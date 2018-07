Tchad : liste des nominations par décret

Un décret n°1440 porte nomination à des postes de responsabilité à la Présidence de la République



Bureau du secrétariat général de la Présidence :

Assistant bilingue : Nouradine Alhassan Albéchir, Ousmane Ibrahim Oumar ;

Assistant chargé de la carrière des agents de la fonction publique : Garmadjal Gami, Issa Amadou Souleymane, Ibagawa Wana.



Un décret n°1441 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère du Pétrole et de l'Energie

Inspection générale

Inspecteur général :Liwal Bahr Digal ;

Inspecteur de service : Aicha Mouna Garfa (poste vacant), Hassan Sarayar (maintenu), Mahamat Ali Ngoua (poste vacant) ;

Directeur général : Mahamat Zene Deker Youssouf ;

Directeur général adjoint : Youboussoum Nodjitoloum.



Direction de l'exploration, de la production et du transport :

Directeur : Labba Moulah ;

Sous-directeur : Dénébaye Djoumyomba.



Direction de raffinage, de stockage et de distribution :

Directrice : Fatimé Djalah Adamou (maintenue) ;

Sous-directeur : Sanni Guéra Milani (nouveau poste).



Direction de l'électricité et de la planification énergétique :

Directeur : Adoum Orzay (maintenu) ;

Sous-directrice : Françoise Hassan (nouveau poste).



Direction des énergies nouvelles et renouvelables :

Directrice : Nemdiguena Béatrice (maintenue) ;

Sous-directeur : Haroun Tchong-tchong.



Directeur des affaires juridiques et du contentieux : Guibolo Fanga Mathieu (maintenu).



Directrice des ressources humaines, de l'informatique et des archives : Mme. Djibrine Souleymane Amalkheir.



Directeur des études économiques et fiscales : Béchir Abdoulaye Adam (maintenu).



Un décret n°1443 porte réhabilitation du canton Amid El Hassasi, sous-préfecture de Djeda Ouadirimé, dans le département du Batha Ouest, région du Batha. Le chef-lieu est Abou Taher. Le ressort territorial sera ultérieurement déterminé par arrêté du ministre de la Sécurité publique.



Par décret n°1444, Brahim Adoum Mahamat est nommé chef de canton dudit canton. Il est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers (rémunérés mensuellement). Il bénéficie des allocations mensuelles.