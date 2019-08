Tchad : liste du nouveau gouvernement du 11 août 2019

Article 1er : Le Gouvernement de la République du Tchad est remanié comme suit :



Ministre d’État, ministre conseiller à la Présidence de la République

Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye



Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora

M. Mahamat Zene Chérif



Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

M. Djimet Arabi



Ministre de l’Administration du territoire

M. Mahamat Ismael Chaïbo



Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité publique, des anciens combattants et des victimes de guerre

M. Mahamat Abali Salah



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

M. David Houdeingar



Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement

M. Abdramane Mouctar Mahamat



Ministre des Finances et du Budget

M. Hamid Tahir Guilim



Ministre de l’Économie et de la Planification du Développement

M. Issa Doubragne



Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique

M. Aboubakar Assidick Tchoroma



Ministre de la Santé publique

Mahamoud Youssouf Khayal



Ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social

M. Ali Mbodou Mbodoumi



Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers

Mme. Chamsal Houda Abakar Kadadé



Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement

M. Oumar Yaya Hissein



Ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Dr. Idriss Saleh Bachar



Ministre des mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé

Mme. Achta Djibrine



Ministre du Pétrole et de l’Energie

M. Mahamat Hamid Koua



Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme

Mme Achta Ahmat Bremé



Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles

Mme. Madjidian Padja Ruth



Ministre de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale

M. Mahamat Orozi



Ministre de l’Élevage et des Productions Animales

M. Gayang Souaré



Ministre de L’Environnement, de l’Eau et la Pêche

M. Mahamat Ibrahim Djamaladine



Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat :

Mme Madeleine Alingué



Ministre de la femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale

Dr. Djallal Ardjoune Khalil



Ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi

M. Mahamat Nassour Abdoulaye



Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Chargée des Relations avec l’Assemblée Nationale

Mme. Mariam Mahamat Nour



Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intégration Africaine, à la Coopération Internationale et à la Diaspora

Mme. Achta Saleh Damane



Secrétaire d’État à l’Education Nationale et à la Promotion Civique

Mme. Laminé Moustapha



Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget

M. Ahmed Alkhoudar Ali Fadel



Secrétaire d’État à l’Économie et à la Planification du Développement

M. Hissein Tahir Souguimi



Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement

M. Ndordji Nazer



Article 2 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.



N'Djamena, le 11 août 2019,

Idriss Déby Itno