Tchad : "lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruirons le système"

"La crise pandémique que nous subissons nous interpelle sur la fragilité de nos sociétés et nous pousse à redoubler nos efforts pour assurer la résilience de notre monde", a déclaré vendredi le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits Humains et de l'environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede.



Il s'est exprimé à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'environnement.



Selon lui, "la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde."



"C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. Plus d'un million d'espèces végétales sont menacées d'extinction, en grande partie à cause des activités humaines", a estimé Abba Daoud Nandjede.



"La maladie à coronavirus nous a prouvé que la santé de la planète est liée à notre santé. Environ 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'Homme sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles nous parviennent par l'intermédiaire des animaux", a-t-il ajouté.



L'émergence de la COVID-19 a "mis en évidence le fait que, lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruirons le système. Plus un écosystème est riche en biodiversité, plus il est difficile pour un agent pathogène de se propager rapidement ou de dominer."



L'ADHET se propose d'être en première ligne pour organiser une assise de l'action collective nationale pour la sauvegarde de l'écosystème, en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement afin de déterminer les nouvelles orientations environnementales.