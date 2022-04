Tchad : lundi 2 mai est un jour férié (ministère Fonction publique)

Le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue social, Brah Mahamat, a informé vendredi que :

- La journée du dimanche 1er mai est fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire ;

- La journée du lundi 2 mai est fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire.



Les travailleurs des secteurs publics et privés commémorent demain la fête du travail tandis que les tchadiens de confession musulmane devraient célébrer lundi la fête marquant la fin du Ramadan.