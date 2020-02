Tchad : lutte contre la mendicité, une association en fait son combat

Créée en 2017 est reconnue officiellement une année plus tard, l'Association pour la protection des délirants et de lutte contre la mendicité au Tchad (APDM), a lancé officiellement ses activités le 1er février 2020 au CEFOD. La cérémonie a eu lieu en présence du conseiller économique du Gouvernorat, Youssouf Abakar Zaïd, représentant le délégué général du Gouvernement.



Adoum Mahamat Togoï, coordonnateur de l'APDM, a dans son intervention évoqué le secours qui doit être porté aux personnes délirantes et satisfaction des mendiants. Pour lui, le principal objectif est l'assistance, compte tenu du secours dont ont besoin ces deux couches. Ainsi, son association vise à protéger les personnes délirantes et à lutter contre la mendicité dans la société tchadienne.



Youssouf Abakar Zaïd, dans son mot de circonstance, a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de l'humanité.



Il a souligné l'importance de soulager les souffrances afin d'améliorer les conditions de vie des malades mentaux et des mendiants qui errent à travers les rues.



Un film relatant les actions menées par l'APDM auprès des personnes délirantes et les mendiants à été projeté.