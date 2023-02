Tchad : lutte contre la pauvreté, un projet d'entrepreneuriat féminin prend son envol à Mongo

Le vicariat apostolique de Mongo a accueilli ce 8 février, l'officialisation d'un projet ambitieux visant à renforcer l'autonomisation socioéconomique des filles et mères célibataires, dans les communes de Mongo et Mangalmè.



Mis en œuvre par l'ONG OXFAM et financé par l'Agence française de développement, le projet bénéficiera de l'appui de l'association féminine pour l'entrepreneuriat.



Le préfet du département du Guera, Salahadine Ahmat Mht, a inauguré les activités du projet, en présence d'un grand nombre de personnes intéressées par le développement socioéconomique de la région. Ce projet est axé sur le soutien des organisations de la société civile féministes, pour renforcer leur leadership économique et leur autonomie.



Par ailleurs, l'objectif principal de ce projet est de lutter contre la pauvreté de manière efficace et efficiente, en stimulant la création d'entreprises par les femmes.



Le projet vise également à renforcer le leadership économique des femmes, et à les aider à devenir des actrices du développement de leur communauté.