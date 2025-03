Tchad : lutte contre la tuberculose au Moyen-Chari, des motos pour renforcer la surveillance

Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a réceptionné ce 6 mars 2025, un lot de motos destinées aux points focaux de surveillance de la maladie. La cérémonie de remise s'est déroulée à la délégation provinciale de la santé du Moyen-Chari.



Avec ces nouvelles motos, les équipes de surveillance pourront se déplacer plus facilement pour identifier les cas, assurer un meilleur suivi des traitements et limiter la propagation de la maladie. Le délégué provincial de la santé, Menkonyo Kolmian, a exprimé sa gratitude envers l’État tchadien pour cet appui matériel qui vient renforcer les capacités opérationnelles des agents de santé sur le terrain.



« Ces motos permettront d’améliorer la collecte des données et d’assurer un suivi plus efficace des personnes atteintes de tuberculose, notamment dans les zones reculées », a-t-il souligné.



De son côté, Abderrahmane Ahmat Bargou a insisté sur l'importance de ce matériel pour optimiser le travail des agents de santé. Il a rappelé que la tuberculose reste un problème de santé publique majeur dans la province, et que des efforts considérables doivent être déployés pour son éradication.



Il faut noter que lors d’un récent contrôle sanitaire mené au sein de la mairie de Sarh, huit agents municipaux ont été testés positifs à la tuberculose, ce qui témoigne de la nécessité d’intensifier les actions de dépistage et de sensibilisation. Cette initiative marque ainsi une étape importante dans la lutte contre la tuberculose au Moyen-Chari.